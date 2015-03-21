المتحدث باسم الحوثيين لـ"اليوم السابع": غلق مضيق باب المندب "مستحيل"

علق محمد عبد السلام الحوثى، المتحدث الرسمى باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" فى اليمن، حول ما يتردد عن رغبة الحوثيين غلق الملاحة فى البحر الأحمر بغلق مضيق باب المندب، قائلاً: "نحترم مصر شعبا وحكومة ورئيسا وكل الاتفاقيات الدولية الموقعة بين اليمن وجيرانها".

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لمصر خصوصية كبيرة لدى الأمة العربية عامة واليمينين خاصة، لكونها قلب العروبة، وقد ساعدت البلاد العربية فى نيل استقلالها وحريتها ولها تاريخ كبير فى ذلك، وها هى الآن تستعيد مكانتها الكبيرة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار إلى أنه يريد أن يرسل رسائل للمصريين مفادها أنه لا يمكن للحوثيين غلق باب المندب أو تعطيل الملاحة فى البحر الأحمر، مضيفا أن ما يثار حول ذلك محاولة فاشلة لإثارة الكراهية بين اليمنيين والمصريين، لكن الحقيقة أن الشعبين بينهما علاقات أخوة، وأنه لا يوجد أى تلويح أو تأكيد أو إشارة لنية الحوثيين غلق باب المندب.

وكشف النقاب عن أن الحوثيين أرسلوا رسالة إلى القيادة المصرية مفادها أنه لا يمكن أن ينسى اليمن ما قدمه المصريون لهم فى الماضى، وتابع: "نمد أيدينا للقيادة المصرية من أجل الوصول إلى اتصال مباشر معها من خلال إرسال وفد رفيع من جماعة أنصار الله الحوثى إلى القاهرة لحل الأزمة اليمنية".

تفجيرات صنعاء

>وفى سياق آخر، أوضح أن التفجيرات التى شهدتها اليوم العاصمة صنعاء نتيجة الصراع السياسى وليس الطائفى فى اليمن، متهما فى الوقت ذاته تنظيم القاعدة و"داعش" باستهداف الثورة التى خرجت فى 21 سبتمبر الماضى.

وأضاف أن استهداف المساجد فى يوم الجمعة يعد جريمة مركبة، تدل على أن الفاعل ليس من الإسلام فى شىء، والاستمرار فى مثل هذه الأعمال الإرهابية يهدف لجعل اليمن أرضا للفوضى وهو جزء من المخطط الذى يريد أن يجعل المنطقة العربية فى حالة فوضى دائمة.

اتهامات للرئيس اليمنى بتسيير طائرات فوق مقره

>واتهم "الحوثى" الرئيس عبد ربه هادى منصور بإنشاء ميليشيات مسلحة تخدمه فى عدن تقوم بعمليات سلب ونهب للبنوك، وهو ما يرفضه الحوثيون، كاشفا النقاب أن الحوثيين لا يمتلكون طائرات من أجل تسييرها فوق مقر الرئيس اليمنى، نافيا ما أشيع أمس بالقيام بذلك.

وشدد على أن هذه الطائرات تتبع الرئيس عبد ربه منصور هادى، وكانت محاولة لتضليل اليمنيين لإلصاق التهم بالحوثيين لإثارة الغضب عليهم من قبل العالم.

وأوضح أن تنظيم القاعدة الذى ينشط فى مدينة عدن يعمل بالقرب من الرئيس عبد ربه، متهما القاعدة بتنفيذ هذه الهجمات بالتعاون مع الرئيس اليمنى من أجل إفشال ثورة 21 سبتمبر، بدعم من قوى خارجية هى نفسها التى تهدد أمن واستقرار مصر.

وحول مستقبل المشهد السياسى فى اليمن، أكد "الحوثى" أنه يجب الاستمرار فى الخطوات الثورية، وستعمل جماعة أنصار الله على إنجاح الحوار مع القوى السياسية لتحقيق أهداف الثورة لإبادة الفساد والمفسدين والعودة بالبلاد إلى الاستقرار.

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