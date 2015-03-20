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أمريكا وإيطاليا والسعودية يتفقون على خطة لقطع مصادر تمويل «داعش»

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أمريكا وإيطاليا والسعودية يتفقون على خطة لقطع مصادر تمويل «داعش» أمريكا وإيطاليا والسعودية يتفقون على خطة لقطع مصادر تمويل «داعش»

جانب من اجتماع التحالف الدولي_أرشيفية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اتفاق الولايات المتحدة وإيطاليا والسعودية خلال الاجتماع التأسيسي لمجموعة مكافحة مصادر تمويل داعش في روما، على خطة عمل لتنسيق الجهود من أجل قطع مصادر تمويل تنظيم الدولة الإسلامية داعش وتبادل المعلومات بشأن نشاطات التنظيم الاقتصادية ، حسب ما ذكر موقع “الحرة”.

وقالت الوزارة في بيان لها ، إن 26 دولة من أعضاء التحالف الدولي ضد داعش شاركت في الاجتماع وتعتزم عقد مؤتمرها المقبل في العاصمة الرياض في مايو 2015.

ومن بين الأهداف التي سطرتها مجموعة مكافحة مصادر تمويل داعش منع التنظيم المتشدد من استغلال النظام المالي الدولي ، والأصول ، والموارد ،  مثل النفط والآثار وغيرها من الأشياء المتواجدة في أماكن سيطرة داعش ، أو التي تنقل عبر هذه المناطق.

وتهدف المجموعة كذلك إلى وقف تمويل داعش من قبل مانحين أو مقاتلين أجانب ، أو من خلال فديات للإفراج عن الرهائن ، إضافة إلى منعه من توفير الدعم المالي أو المادي لجماعات موالية بهدف تمديد نفوذه.

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