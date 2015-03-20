تنظيم القاعدة باليمن يتبرأ من تفجير المساجد

تبرأ تنظيم القاعدة فى اليمن (أنصار الشريعة) من التفجيرات التى قام بها انتحاريون يتبعون تنظيم "داعش" فى مساجد تابعة للحوثيين بالعاصمة صنعاء وراح ضحيتها 142 شخصاً ، بالإضافة إلى أكثر من 350 جريحاً.

وأصدر المكتب الإعلامى للتنظيم بيانا ـ مساء اليوم الجمعة نقلته قناة (سكاى نيوز) الاخبارية ـ " ننفى علاقتنا بالتفجيرات التى استهدفت مساجد الحوثيين ، ونؤكد التزامنا بتوجيهات زعيم التنظيم أيمن الظواهرى بعدم التفجير داخل المساجد والأسواق والأماكن المختلطة حفاظاً على دماء الأبرياء، وتغليبا للمصلحة العامة".