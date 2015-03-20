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مصر تدين الهجمات الإرهابية على مسجدين في صنعاء

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مصر تدين الهجمات الإرهابية على مسجدين في صنعاء مصر تدين الهجمات الإرهابية على مسجدين في صنعاء

 

ضحايا تفجير مسجد بدر

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن إدانة بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت مسجدين في صنعاء وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء، وقدم تعازي مصر حكومة وشعبا لأسر الضحايا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين. وأكد المتحدث على موقف مصر الثابت بإدانة أي أعمال إرهابية وإجرامية تستهدف المدنيين الأبرياء في كل مكان، وعلى براءة الاسلام من هذه الأعمال الشنيعة، وأن الإرهاب لا دين ولا وطن له، وضرورة احترام قدسية أماكن العبادة.

وجدد المتحدث التأكيد على عالمية ظاهرة الإرهاب وضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة تلك الظاهرة وإجتثاثها من جذورها والقضاء على هذه التنظيمات الإرهابية الظلامية التي تستهدف الأمن والاستقرار في العالم. كما أكد المتحدث وقوف مصر وتضامنها مع شعب اليمن الشقيق.

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