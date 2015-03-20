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مفتي الجمهورية يدين قيام جماعات متطرفة بتفجير مسجدين للشيعة في صنعاء

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مفتي الجمهورية يدين قيام جماعات متطرفة بتفجير مسجدين للشيعة في صنعاء مفتي الجمهورية يدين قيام جماعات متطرفة بتفجير مسجدين للشيعة في صنعاء

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

أدان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، قيام جماعات متطرفة بتفجير مسجدين للشيعة في العاصمة اليمنية صنعاء خلال صلاة الجمعة اليوم ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات.

وأكد مفتي الجمهورية – في بيان اليوم ـ أن هذا العمل الإرهابي الخسيس لم يراع حرمة بيت الله ، بل عمدوا إلى سفك دماء المسلمين المصلين وهم مجتمعون لأداء صلاة الجمعة ، فاستحقوا بذلك الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة ، يقول تعالى : (وَمَنْ أظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فى خَرَابِهَا أُوْلَـئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَائِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وأضاف أن هؤلاء الإرهابيين يريدون أن ينشروا الفتنة والطائفية في اليمن حتى يفرقوا بين أبناء الوطن الواحد ، ويكونوا دائمًا لقمة سائغة لدعاة التطرف والإرهاب.

ودعا مفتي الجمهورية ، الشعب اليمني ألا ينجر وراء دعاة الفتنة والطائفية ، وأن يقفوا صفًا واحدًا في مواجهة تلك الجماعات الإرهابية، التي تسعى إلى خراب البلاد وسفك دماء العباد.

أ ش أ

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