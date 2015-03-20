ارتفاع حصيلة تفجيرات صنعاء إلى 137 قتيلاً و357 جريحاً

أعلن مصدر أمني يمني ارتفاع حصيلة التفجيرات التي استهدفت اليوم ، مسجدين تابعين لجماعة الحوثي، بالعاصمة صنعاء، إلى 137 قتيلا و357 جريحا.

وذكر المصدر في بيان صحافي ،أن المصابين يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات صنعاء، بينهم 40 شخصا إصابتهم بالغة.

وكان أربعة أشخاص فجروا أنفسهم في مسجدَيْ بدر بحي الصافية والحشوش في حي الجراف، شمالي صنعاء، في أثناء صلاة الجمعة ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

كما شهدت محافظة صعدة “شمالي اليمن” ومعقل جماعة الحوثي حادثة مشابهة ، حيث فجر شخص نفسه في بوابة أحد المساجد، بعد أن تم اكتشافه من قبل اللجان الأمنية، ولم يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.