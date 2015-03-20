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مصرع عامل فى حادث بمناجم الفوسفات فى إدفو بأسوان

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مصرع عامل فى حادث بمناجم الفوسفات فى إدفو بأسوان مصرع عامل فى حادث بمناجم الفوسفات فى إدفو بأسوان
لفظ شاب اليوم أنفاسه الأخيرة بمستشفى أسوان الجامعى متأثرا بإصابته البالغة الناتجة عن سقوطه من مركبة فى منطقة مناجم الفوسفات شرق إدفو.

وكانت الأجهزة الأمنية بأسوان قد تلقت إخطارا بوفاة شاب يدعى ( ج. أ ) 22 سنة سائق مقيم دائرة مركز إدفو، بعد ساعات من نقله فى حالة حرجة للمستشفى من جراء سقوطه من أعلى مركبة ناحية مناجم الفوسفات بالسباعية شرق دائرة مركز إدفو.

أشارت التحريات المبدئية عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث وصرحت النيابة بدفن الجثة، تحرر محضر شرطى وتباشر النيابة العامة التحقيق فى ملابسات وظروف الواقعة.

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