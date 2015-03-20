مجهولون يشعلون النيران فى محول كهرباء بقرية بـ"أبو حماد" فى الشرقية

أشعل مجهولون منذ قليل، النيران بمحول كهرباء بقرية "الخيس" التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، مما أسفر عن حدوث تلفيات فى المحول ولاذ المجهولون بالفرار، وانتقل خبراء المفرقعات لتمشيط مكان اندلاع الحريق والسيطرة عليه.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام مجهولين بإشعال النيران بمحول كهرباء بقرية "الخيس" التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، مما أسفر عن حدوث تلفيات فى المحول، ولاذ المجهولون بالفرار. وجار إخطار خبراء المفرقعات للعثور على أى مواد متفجرة أخرى.