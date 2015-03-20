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إحباط تهريب 40 طن سكر من شركة بالسخنة فى السويس

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إحباط تهريب 40 طن سكر من شركة بالسخنة فى السويس إحباط تهريب 40 طن سكر من شركة بالسخنة فى السويس
تمكنت قوات الأمن بالسويس من إحباط تهريب 40 طن سكر من شركة مصنعة للسكرة بالسخنة، حيث تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم إخطار النيابة للتحقيق معهم.

تلقى اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، إخطارا من العميد عاطف مهران مدير المباحث بنجاح القوات من ضبط "حسن. ع. س" 32 سنة سائق و"وحيد. م.ع" 23 سنة تباع و" على. أ.ح" 53 سنه سائق و"محمود. م.م" 22 سنة.

وتم المتهمين أثناء تواجدهم خلف محطة بنزين التعاون بطريق السويس / السخنة وقيامهم بإنزال كمية من عبوات السكر من حمولة السيارة رقم ل د أ 5934 / ى ق ج 5683 ( نقل ومقطورة ) خاصة بشركة المتحدة للسكر بالعين السخنة قيادة الأول ويرافقه الثانى وتحميلها على السيارة رقم م ن س 8186 " نقل " قيادة الثالث ويرافقه الرابع.

بمواجهتهم قررا الأول والثانى بأنهما قاما بتحميل السيارة بأربعين طن سكر من الشركة المتحدة للسكر بالعين السخنة لتوصيلها إلى شركة البيبسى بمدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، وأنهما اتفقا مع المتهم الرابع على إحضار سيارة والتقابل معهما بمحل الواقعة لسرقة كمية من حمولة السيارة وبيعها لحسابهم ووضع بلدورات خرسانية بالسيارة لتعويض وزن الحمولة لعدم اكتشاف أمرهما عند تسليم الحمولة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 519 لسنة 2015 جنح قسم شرطة عتاقة.

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مصر 365