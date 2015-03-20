“السبسي”: تونس لم تنته وقادرة على الإصلاح

أبدى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي امتعاضه من تغطية عدد من وسائل الإعلام العالمية للأحداث الإرهابية بمتحف باردو أول أمس الأربعاء، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها اليوم ، بمناسبة ذكرى الاستقلال بقصر قرطاج الرئاسي بحضور ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ، حسب ما ذكر موقع “دويتشه فيله”.

وألمح السبسي بشكل خاص إلى تغطية صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية التي علقت على الهجوم الإرهابي الذي أوقع 23 قتيلا من بينهم 20 من السياح ، تحت عنوان كبير في موقعها “انتهت تونس ..انتهت السياحة” ، واضطرت الصحيفة إلى سحب العنوان بعد وقت قصير وتغييره إثر احتجاجات واسعة من التونسيين على شبكات الإنترنت.

وقال السبسي أريد أن أقول تونس لم تنته ، مضيفا تونس قادرة على الاستمرار والإصلاح.

وشدد الرئيس التونسي على أهمية الاسراع في الانطلاق بالإصلاحات الاقتصادية التي تطرحها المنظمات المالية الدولية قبل تقديم قروض لتونس.

وتشمل تلك الإصلاحات تعديل مجلة الاستثمار ورسملة البنوك العمومية ومراجعة الدعم ، ولكنه شدد كذلك على ضرورة عقد مصالحة وطنية تسمح لرجال الأعمال الممنوعين من السفر من استئناف أعمالهم والاستثمار والمساهمة في النهوض الاقتصادي.

وهناك المئات من رجال الأعمال تم تجميد أعمالهم ومنعوا من السفر بقرار قضائي في أعقاب الثورة عام 2011 للتحقيق معهم في قضايا فساد ،وعبر السبسي “لم يعد ممكنا الانتظار أكثر من خمس سنوات”.