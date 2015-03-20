في_الكلاسيكو بالفيديو - كيف تستعد جماهير برشلونة لتزيين مدرجات كامب نو

الموعد اقترب والكل ينتظر ويترقب، كلاسيكو العالم بين برشلونة وريال مدريد، فكيف يستعد ملعب "كامب نو" للمباراة؟

ريال مدريد يحل ضيفا على برشلونة مساء الأحد في كلاسيكو الدوري الإسباني ضمن مباريات الجولة الـ28 من المسابقة.

وعلى غرار استعدادات اللاعبين يستعد ملعب "كامب نو" لاحتضان المباراة.

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وجهز نادي برشلونة (دخلة) خاصة لجماهير النادي من أجل إعلان دعمهم الكامل ضد ريال مدريد.

إذ تم توزيع ما يقارب من 98.000 (جلاد) ملون على كافة مدرجات كامب نو، وبمجرد نزول اللاعبين أرضية الملعب سيتم رفع الجلاد لتكون جملة (Jugadors - Seguidors) مع قميص لبرشلونة كُتب عليه رقم 12.

وهي جملة تشير لتواجد الجماهير كاللاعب رقم 12 بجوار لاعبي فريق برشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الكتالوني فيديو توضيحي لما ستفعله جماهير برشلونة أمام ريال مدريد.