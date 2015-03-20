حكاية بارما – من مساعدة مصر وجيل الذهب .. إلى الإفلاس والدرجة الرابعة

أموال هنا وأموال هناك، بطولات تُرفع وإنجازات تُكتب، نجوم يسطرون التاريخ وخصوم ترتعش رعبا من مصيرها المحتوم.

غسيل أموال، ديون، إفلاس ودرجة رابعة منتظرة.. بين أبيض الإنجازات وأسود الكارثة تأتي حكاية نادي بارما.

نادي بارما الإيطالي أعلن رسميا يوم الخميس عن إفلاسه ليصبح مصير النادي الإيطالي الشهير في يد مجهولين. (تعرف على مصير بارما الكارثي)

ومع إعلان النادي الإفلاس بشكل رسمي أصبح مصير بارما يحدده إيجاد ملاك جدد للنادي من عدمه، ففي حالة رغبة أي مالك جديد في شراء النادي فأنه عليه دفع غرامة 50 مليون يورو + هبوط النادي إلى الدرجة الثانية.

أما في حالة عدم إيجاد مالك جديد فأن بارما سيهبط إلى الدرجة الرابعة.. أي سيختفي إلى الأبد

بارما ومصر

تأسس نادي بارما عام 1913 وكان يسمى في البداية بأسم (فيردي) وهو نسبة للمؤلف الموسيقي الإيطالي الشهير جوزيبي فيردي الذي ولد بنفس المنطقة.

فيردي قام بالعديد من الأعمال الموسيقيه وخصوصا (الأوبرالية).

ومن ضمن أعمال فيردي الأوبرالية كانت (أوبرا عايدة) بعد طلب الخديوي إسماعيل خامس حكام مصر من أجل حفل افتتاح قناة السويس.

وبالفعل أقيمت الحفل تحت أنغام ما سمي نادي بارما في البداية بأسمه (فيردي).

بارما ومعاناة الوصول إلى الذهب

بعد معاناة في الدرجات الأدنى في إيطاليا أخيرا ينجح بارما لأول مرة في تاريخه في الصعود إلى الدوري الإيطالي الممتاز.

1990 يشهد ولأول مرة تواجد بارما في الدوري الممتاز بقيادة الإيطالي نيفيو سكالا.

تاريخ معاناة بارما تحول سريعا إلى ذهب وبالتحديد في موسم 1991-92 عندما نجح الفريق في هزيمة العملاق يوفنتوس 2-1 (بمجموع المباراتين) في نهائي كأس إيطاليا، ليتوج لأول مرة في تاريخه باللقب.

وأثبت بارما سريعا بأن تتويجه بكأس إيطاليا لم يكن صدفة، ليعود مجددا لمنصات التتويج في العام التالي ولكن هذه المرة منصة تتويج ببطولة أوروبية.

بارما بطلا لكأس الكؤوس الأوروبية بعد الفوز على أنتويرب البلجيكي 3-1 ويحقق أول بطولة أوروبية في تاريخ النادي في لقاء أقيم على ملعب ويمبلي.

وفي نفس العام قهر بارما فريق ميلان ليتوج على حسابه بلقب السوبر الأوروبي.

وبعام 1995 حقق بارما لقب أوروبي جديد وهو كأس الاتحاد الأوروبي ومرة أخرى على حساب الإيطالي يوفنتوس.

فوز 1-0 في الذهاب وتعادل 1-1 في الإياب حسم لبارما اللقب الأوروبي على حساب السيدة العجوز.

وفي الموسم الذى تلى التتويج الأوروبي، قدم بارما مفاجأة كبرى وأداء مبهر في الدوري الإيطالي ولكن فارق نقطتين فقط مع يوفنتوس منعه من التتويج بلقب الدوري.

ليحتل الفريق المركز الثاني وهو أفضل مركز حققه النادي في الدوري على مر تاريخه.

بارما وصناع الذهب

جيان فرانكو زولا، وفابيو كانافارو، وجيانلويجي بوفون، وهيرنان كريسبو..هل تصدق أن بارما كان يجمع كل هؤلاء النجوم في فريق واحد.

8 ألقاب تاريخيه لنادي صاعد من الدرجات الأدنى في إيطاليا، ساهم بها العديد من النجوم.

فمنهم، توماس برولين (نجم منتخب السويد في مونديال 1994)..فاوستينو أسبريا (الهداف الكولومبي)..جيانفرانكو زولا (أيقونة تشيلسي).

ليس ذلك فقط، بل أيضا، دينو باجيو (لاعب منتخب إيطاليا سابقا)..فرناندو كوتو (مدافع البرتغال السابق)..روبرتو سينسيني (زميل دييجو مارادونا في منتخب الأرجنتين)..هيرنان كريسبو (هداف النادي التاريخي)..ليليان تورام (بطل العالم مع فرنسا).

وبالتأكيد مع بوفون في الحراسة وكانافارو في خط الدفاع.

نجوم تألقت بالأبيض والأصفر وكتبت تاريخ ذهب بارما.

بارما وبداية الانهيار

ملكية نادي بارما كانت تابعه لصالح شركة (بارمالات) وهي شركة تغذية إيطالية.

وفي أواخر عام 2003 أتضح أن الشركة تعاني من عدم القدرة على سداد ديون بقيمة تتراوح بين 100 – 150 مليون يورو، على الرغم من أن ميزانية الشركة كانت أكبر من 3 بليون يورو.

لتبدأ التحقيقات والتي كشفت عمليات نصب وتزوير من الشركة، إذ أن الميزانية المقدرة بـ3 بليون يورو لا وجود لها من الأساس.

ليتم اعتقال رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد كبير من العاملين بها، ليبدأ إنهيار نادي بارما الذي كان يترأسه حينها نجل كاليستو تانسي مؤسس الشركة.

أحداث أثرت بشكل كبير على بارما، إذ وصلت خسائر النادي إلى مبلغ قدر بأكثر من 70 مليون يورو، وعلى الرغم من عدم هبوط النادي في هذا العام، إلا أن الإنهيار بدأ.

بارما وسنة النهاية

"من الآن فصاعدا علينا غسل ملابسنا الرياضية بأنفسنا" .. "بعد التدريبات لا نجد المياه من أجل أن نستحم".

هكذا وصل حال بارما بسبب الديون والأزمة المالية التي دمرت النادي بالكامل.

بارما أضطر لبيع أثاث غرف تغيير الملابس! من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه ولكن بلا جدوى.

قائد بارما أليسندرو لوكاريلي تحدث لوكالة أنسا الإيطالية في وقت سابق عن ما يحدث داخل بارما قائلا: "سنأخذ ملابسنا الرياضية لغسلها في منازلنا..فأصبح لا يوجد خدمة غسيل الملابس في النادي".

هيرنان كريسبو الهداف التاريخي للفريق والمدير الفني الحالي لشباب بارما علق هو الأخر عن الأزمة في تصريحات سابقة لوسائل الإعلام قائلا: "الوضع مأساوي.. بعد التدريبات لا نجد المياه من أجل أن نستحم!".

قبل أن تنتهي الكارثة بكارثة.. بارما يعلن رسميا إفلاسه والآن مصير الأبيض والأصفر أما في الدرجة الثانية أو الدرجة الرابعة.

وداعا بارما..