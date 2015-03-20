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دار الإفتاء المصرية تعلن أن غدا السبت هو أول أيام شهر جمادى الأخرة

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دار الإفتاء المصرية تعلن أن غدا السبت هو أول أيام شهر جمادى الأخرة دار الإفتاء المصرية تعلن أن غدا السبت هو أول أيام شهر جمادى الأخرة

دار الإفتاء المصرية

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا السبت هو أول أيام شهر جمادى الاخرة لعام 1436هـ وأن اليوم الجمعة هو أخر أيام شهر جمادى الاولى وهو ما وافق الحساب الفلكى.

وأوضحت الدار فى بيان لها مساء اليوم إنها استطلعت هلال شهر جمادى الاخرة بعد غروب شمس اليوم الجمعة بواسطة اللجان الشرعية العلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية وأنه تحقق لديها شرعا من نتائج هذه الرؤية الشرعية ثبوت رؤية الهلال بالعين المجردة.

وهنأ مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام وسائر الشعوب العربية والاسلامية بحول شهر جمادى الاخرة معربة عن الامل فى أن يعم الامن والاسلام والخير الأمة الإسلامية.

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