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«قلاش» يحصد 1970 صوت و«رشوان» 1070 صوت بعد فرز جميع اللجان

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«قلاش» يحصد 1970 صوت و«رشوان» 1070 صوت بعد فرز جميع اللجان «قلاش» يحصد 1970 صوت و«رشوان» 1070 صوت بعد فرز جميع اللجان

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصحفيين فوز يحيى قلاش بمنصب نقيب الصحفيين.

وأظهرت نتيجة فرز الأصوات على منصب نقيب الصحفيين، مساء الجمعة، تقدم قلاش بفارق شاسع على أقرب منافسيه، بعدما أظهرت كل اللجان الفرعية تقدمه على منافسه، وحصد قلاش على 1970 أصوات .

وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، مساء الجمعة، فرز أصوات الناخبين لاختيار النقيب و6 أعضاء.

وحصل «قلاش» على 61 صوتًا، من أصوات اللجنة الفرعية بالإسكندرية، مقابل 27 صوتًا حصل عليها النقيب الحالي، ضياء رشوان.

وانتهت في التاسعة من مساء اليوم الجمعة عمليات التصويت في 22 لجنة من لجان النقابة العامة للصحفيين في القاهرة.

وفور انتهاء عملية التصويت، بدأ نقل صناديق الانتخاب الزجاجية إلى القاعة الكبرى بالدور الرابع بالنقابة لإجراء عمليات الفرز بحضور مندوبي المرشحين، ومن المنتظر أن يتم فرز نتائج التصويت على منصب النقيب أولا، على أن يتواصل بعد ذلك فرز نتائج الستة أعضاء بمجلس النقابة.

وكانت عملية التصويت على منصب النقيب والتجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين قد بدأت رسميا في الرابعة من عصر اليوم الجمعة، إثر انتهاء أعمال الجمعية العمومية بمسرح النقابة في أعقاب اكتمال النصاب القانوني بما يزيد قليلا على ربع الأعضاء المشتغلين.

ولأول مرة، تجرى الانتخابات في صناديق زجاجية شفافة بجميع اللجان، وتحت إشراف قضائي كامل من قضاة مجلس الدولة بحضور مندوبين عن جميع المرشحين البالغ عددهم ستة على منصب النقيب، وأبرزهم النقيب الحالي ضياء رشوان الذي يخوض الانتخابات لدورة ثانية، والكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية يحيى قلاش، فيما يخوض المنافسة على مقاعد المجلس الستة ثلاثة وخمسون مرشحا.

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