مسؤول سعودي: المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب الشرعية والشعب اليمني بكافة إمكاناتها

صرح مصدر مسؤول بأن المملكة العربية السعودية تابعت وبقلق بالغ تطورات الأحداث المؤلمة في اليمن ، ومنها القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة عدن ، وعلى وجه الخصوص القصر الرئاسي والمناطق المجاورة له يوم أمس الخميس وكذلك التفجيرات في صنعاء هذا اليوم ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ووأضاف المصدر إذ تدين المملكة العربية السعودية هذه الاعتداءات الإرهابية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن ، وتعرض أبناء الشعب اليمني الشقيق إلى أتون الفتنة والتدمير، لتؤكد وقوفها إلى جانب الشرعية والشعب اليمني الشقيق بكافة إمكاناتها.

وقد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، بإرسال المساعدات الطبية للجرحى واستعداد المملكة نقل من تستدعي حالته لتلقي العلاج في مراكز طبية في المملكة ، وذلك للمصابين في هذه الاعتداءات الإرهابية في كلٍ من صنعاء وعدن.

وأشار المصدر أن المملكة العربية السعودية تؤكد على أهمية الاستجابة العاجلة من قبل كافة الأطياف السياسية في اليمن الراغبين في المحافظة على أمن واستقرار اليمن ، للمشاركة في المؤتمر الذي سيتم عقده تحت مظلة مجلس التعاون في الرياض.