بالصور.. مصريون يخترقون صفحات الإخوان وينشرون "لوجو" المؤتمر الاقتصادى

اخترق عدد من قراصنة الإنترنت المصرى "هاكرز" عددًا من صفحات أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكانت أبرز الصفحات التى تم اختراقها اليوم، هى الصفحة الرسمية لقناة "مصر الآن" الإخوانية، حيث تم وضع شعار اللوجو الخاص بالجيش الإلكترونى كصورة رئيسية للصفحة، وأيضا صورة للرئيس عبد الفتاح السيسى وسط قيادات الدول العربية خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى المصرى، ونشر "الجيش المصرى مر من هنا.. تحيا مصر"، داخل الصفحة.

كما اخترق أحد الشباب صفحات كل من: محمد ناصر، مذيع قناة "مكملين" الإخوانية، وأيمن عزام مذيع قناة الجزيرة القطرية، والكتاب الإخوانى محمد القدوسى، وأيضًا تم وضع صورة الرئيس السيسى بهم.



>محمد القدوسى



>صفحة محمد ناصر



>صفحة قناة مصر الآن