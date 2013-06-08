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محافظ قنا يقرر نقل لجنتين بامتحانات الثانوية العامة بسبب الثار بقنا

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محافظ قنا يقرر نقل لجنتين بامتحانات الثانوية العامة بسبب الثار بقنا محافظ قنا يقرر نقل لجنتين بامتحانات الثانوية العامة بسبب الثار بقنا

اللواء عادل لبيب محافظ قنا

قرر اللواء عادل لبيب محافظ قنا، نقل لجنتين بامتحانات الثانوية العامة لاماكن بديله بسبب تجدد خصومة ثاريه بين عائلتين بمركز فرشوط.
> واشار لبيب الى انه نتيجه تجدد خصومة ثاريه بين عائلتى ” الساحالوه ” و “المخالفه” بفرشوط ولتوفير الراحة والأمان للطلاب والمراقبين بامتحانات الثانوية العامة تم نقل لجنه مدرسة الثانوية بفرشوط الى مدرسة فرشوط الابتدائية الجديدة و نقل لجنه مدرسة السادات الاعدادية الى مدرسة فرشوط الابتدائية المشتركة بالاضافة إلى نقل الطالب ” احمد محمد ”  احد اطراف الخصومة الثارية من لجنة مدرسة السادات الاعدادية إلى لجنة مدرسة داود تكلا بقريه بهجوره بمركز نجع حمادى.

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