وزير الإسكان: صدور قرار جمهورى يحدد تفاصيل العاصمة الإدارية خلال شهر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم إصدار قرار جمهورى يحدد كافة تفاصيل العاصمة الإدارية الجديدة ومساحتها خلال شهر، ومن المقرر أن تعد وزارة الإسكان التفاصيل الفنية للقرار.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المخطط العام للمشروع سيتم الانتهاء منه خلال ثلاثة شهور، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ المشروع الجديد بعد الانتهاء من توقيع العقود مع الشركة المنفذة والاتفاق على بعض البنود خاصة أن الوزارة شريك فى المشروع الجديد.

وأوضح وزير الإسكان، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستتضمن وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى وذلك لفئة محدودى الدخل، مؤكدًا أن العاصمة الجديدة ستكون لكل المصريين وليس لفئة بعينها.

مصادر: العاصمة الإدارية الجديدة ستتضمن أراضى ووحدات سكنية لمحدودى الدخل

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