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غلق باب التصويت فى انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين وبدء الفرز (تحديث)

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أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الجمعة، باب التصويت على منصب النقيب و6 من مقاعد المجلس.

وعلى جانب آخر بدأت اللجنة فى فرز الصناديق تمهيدًا لإعلان النتيجة.

(إضافة)

ويشرف على عملية الفرز، التى تتم بالقاعة الكبرى بالدور الثالث بمقر النقابة، عدد من مستشارى مجلس الدولة، بالإضافة إلى 6 من أعضاء مجلس النقابة، وعدد من شيوخ المهنة.

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

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