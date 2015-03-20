يحيى قلاش يتقدم على ضياء رشوان بانتخابات الصحفيين بعد فرز 3 لجان

انتهت عدد من اللجان المشرفة على انتخابات التجديد النصفى من فرز عدد من صناديق الانتخابات الخاصة بمنصب النقيب، ففى اللجنة رقم 9 حصل يحيى قلاش على 107 أصوات، فيما حصل منافسة ضياء رشوان على 57 صوتا، وطلعت هاشم صوت واحد، وسيد الإسكندرانى 4 أصوات، وفى اللجنة رقم 5 حصل ضياء رشوان على 64 صوتا ويحيى قلاش 116، وفى لجنة رقم 16 ضياء على 65 وقلاش 76 صوتا، والإسكندرانى 5 أصوات.

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