ملك السعودية يوجه بإرسال مساعدات طبية لجرحى تفجيرات صنعاء وعدن باليمن

وجه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشرفين، بإرسال مساعدات طبية لجرحى اعتداءات صنعاء وعدن باليمن- بحسب ما ذكرت فضائية العربية.

فيما أفادت فضائية "سكاى نيوز" نقلاً عن مصدر سعودى مسئول، أن المملكة العربية السعودية تقف إلى جانب الشرعية والشعب اليمنى بكافة إمكاناتها.

وكانت السعودية أدانت القصف الجوى على عدن والتفجيرات الإرهابية فى صنعاء، مشددة على أن الاعتداءات الإرهابية لن تؤدى إلا لزعزعة استقرار اليمن.

ويشهد اليمن حالة من الاضطراب بسبب الانقلاب الحوثى على الرئيس عبد ربه منصور هادى والسيطرة على كافة مؤسسة الدولة بقوة السلاح إلى جانب احتلال العاصمة صنعاء.