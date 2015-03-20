تركيا: المقربون لأردوغان من أغنى الأغنياء برواتبهم الصغيرة

كشفت صحيفة “جمهورييت” التركية عن أنه في الوقت يشهد فيه الاقتصاد التركي تدهورًا وتراجعًا ملحوظا ويزداد أفراد الشعب فقرًا بسرعة كبيرة، أن المقربين من رئيس الجمهورية أردوغان والمسؤولين الذين يتقلدون مناصب رفيعة داخل حكومة حزب العدالة والتنمية أصبحوا يزدادون ثراءً عن أي وقت مضى.

وأوضحت الصحيفة أن ممتلكات المدير العام لشركة “KİPTAŞ” للتخطيط العمراني في إسطنبول عصمت يلدريم أحد “البيروقراطيين” المفضلين لدى أردوغان تبلغ ملايين الدولارات وأنه حصل عليها في السنوات الأخيرة ما تسببت في حالة من الجدل والنقاش الواسع لدى الرأي العام.

وتبين أن نواب المدير العام لديهم شقق ومحال بملايين الدولارات إلى جانب الزيادة المدهشة في ممتلكات عصمت يلدريم المدير العام لشركة “KİPTAŞ” التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى.

وبحسب الصحيفة ،ظهر أن المدير العام لشركة “KİPTAŞ” ونوابه صاروا من الأثرياء بفضل العقارات التي يمتلكونها.

وتبين أن لديهم منازل بملايين الليرات بالرغم من أن راتبهم الشهري لا يتجاوز 4 آلاف و500 ليرة تركية “نحو ألفي دولار”.

كما تبين أن كلا من المدير العام للشركة عصمت يلدريم ونوابه سليمان جينتش وطونجاي تشولاك وجنكيز أردم والمستشار القانوني للشركة محمود صواش جمعوا هذه الأموال من العقارات الفخمة التي تقدمها الشركة وأصبحوا أصحاب شقق ومحال تقدر بملايين الدولارات برواتبهم البالغة 4500 ليرة.

> عصمت يلدريم: المدير العام لشركة “KİPTAŞ”.

الثروة المتضاعفة: محلان وثلاث شقق في مشروع “Dolayoba” في إسطنبول، منزل ومساحة 10 أفدنة في مزرعة “Dursun Deli Yunus” بمنطقة دوروسو بإسطنبول، شقتان فخمتان في أبراج “Nishistanbul” إحداهما له والأخرى لزوجته، مبنى من 3 طوابق يطل على مضيق البوسفور في منطقة “Anadolu Hisarı”، فيلا من 3 طوابق باسم ابنته في منطقة “Çengelköy” في منطقة أوسكودار بإسطنبول، شقة فخمة في منطقة العمرانية بإسطنبول، شقة دوبلكس باسم ابنته في عمارات طوب كابي في إسطنبول، الطابق العلوي لمنزله الموجود في مشروع منازل آسوديه “Asude” في منطقة “Çengelköy” غير مرخص.

جنكيز أردم: نائب المدير العام للشركة، شقة في منازل “The İstanbul Veliefendi” باسم زوجته، محل في المرحلة الثانية بالمنطقة الصناعية “İkitelli” باسم والده عثمان أردم، كما قام بشراء شقتين من مشروع عمارات “Topkap Merkez Evleri” باسم اثنين من أقاربه،

سليمان جينتش: نائب المدير العام للشركة، شقة رقم “46″ بمساحة 126 مترا مربعا في القسم الثاني للمرحلة الرابعة من منطقة باشاك شهير Başakşehir” في إسطنبول، محل رقم “2″ بمساحة 45 مترا مربعا في القسم الثاني للمرحلة الرابعة من منطقة باشاك شهير “Başakşehir” في إسطنبول.

شقة رقم “6″ بمساحة 193 مترا مربعا بقيمة مليون و500 ألف ليرة في القسم الأول للمرحلة الخامسة من منطقة باشاك شهير “Başakşehir” في إسطنبول، شقة رقم “12″ بمساحة 194 مترا مربعا في منطقة متروكنت (Metrokent C-7) بإسطنبول، محل رقم (14) في المرحلة الثانية من منطقة خادم كوي (Hadımköy) في إسطنبول، شقة رقم (61) بمساحة 180 مترا مربعا في المرحلة الثانية بعمارات (Topkapı Merkez Evleri) بإسطنبول.

محمود صواش: المستشار القانوني للشركة، محل رقم (84) بمساحة 69 مترا مربعا في مركز التسوق (Viaport)، محل رقم (228) بمساحة 69 مترا مربعا في مركز التسوق (Viaport)، محل رقم (260) بمساحة 130 مترا مربعا في مركز التسوق (Viaport)، فيلا رقم (97) بمساحة 329 مترا مربعا في المرحلة الرابعة في منطقة باشاك شهير (Başakşehir) في إسطنبول، شقة رقم (6) بمساحة 126 مترا مربعا في عمارات (Terasevler).

طونجاي تشولاق: نائب المدير العام للشركة، شقة رقم (131) بمساحة 122 مترا مربعا في المرحلة الثانية بمنطقة (İkitelli)، شقة رقم (15) بمساحة 193 مترا مربعا في المرحلة الخامسة بمنطقة (İkitelli)، شقة رقم (233) بمساحة 110 أمتار مربعة في مساكن (Viaport Venezia).