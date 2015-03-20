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الحكومة الليبية تؤيد عمليات الجيش في المنطقة الجنوبية لتحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية

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الحكومة الليبية تؤيد عمليات الجيش في المنطقة الجنوبية لتحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية الحكومة الليبية تؤيد عمليات الجيش في المنطقة الجنوبية لتحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية

رئيس الليبية

أصدرت الحكومة الليبية بيان تيارك فيه عمليات وحدات الجيش الليبي في المحور الجنوبي بمنطقة العزيزية وبالقرب من مدينة الزاوية ، والتي تمثل إنطلاقة تحرير مدينة طرابلس وضواحيها من بؤر الإرهاب التي عاثت في البلاد ، قتلا وخطفا وتدميرا وسفكا لدماء الليبين الأحرار وزعزعة استقرار أمن المواطنين العزل.

وأضاف البيان أن الحكومة الليبية المؤقتة تطمن المواطنين الليبيين ، والعرب ، والرعايا الأجانب ، المقيمين في مدينة طرابلس والزاوية وضواحيها بأن هذه القوات التابعة للجيش الليبي تتقدم باتجاه مدينة طرابلس، وهي لاتستهدف الأشخاص مهما كانت انتماءاتهم ومناطقهم ولاتستهدف الممتلكات الخاصة ولكنها تستخدم القوة ضد كل من يقاوم دخولها إلى المدينة ويعرض حياة المواطنين الأبرياء للخطر.

وأشار البيان أن الحكومة  تدعو قوات الجيش الليبي ، إلى اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات لأمن وسلامة المواطنين المدنيين وعدم تعرضهم للمخاطر أثناء العمليات العسكرية وسلامة المباني العامة والخاصة وأجهزة الدولة وسلامة كل من يلقي سلاحه ومعاملته معاملة لائقة وعدم تعرضه لأي مخاطر أو عمليات انتقامية.

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