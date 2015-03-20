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“ليون”: مواقف الأطراف في ليبيا متقاربة أكثر من أي وقت مضى

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“ليون”: مواقف الأطراف في ليبيا متقاربة أكثر من أي وقت مضى “ليون”: مواقف الأطراف في ليبيا متقاربة أكثر من أي وقت مضى

برناردينو ‬ليون

أعرب المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون عن أمله في قرب توصل الأطراف الليبية المتنازعة إلى اتفاق فيما بينها.

وتحدث ليون قبيل استئناف ممثلي الجانبين الرئيسيين في الأزمة الليبية، وهما البرلمان المعترف به دوليا والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، مفاوضاتهم في مدينة الصخيرات المغربية اليوم ، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وفي مستهل الجولة الثالية من المفاوضات قال ليون إن مواقف الأطراف في ليبيا “متقاربة أكثر من أي وقت مضى”.

وأكد المبعوث الدولي حصول تقدم في المشاورات بين الفرقاء الليبيين منذ الجولة الأولى ، وتابع ليون قائلا”جميع الوفود حضرت الى المغرب واستجابت جميعها لدعوة الأمم المتحدة للعودة إلى منتجع الصخيرات بروح بناءة وهي مستعدة لتقديم تنازلات والتفاوض بشكل جدي ومناقشة الوثائق الموضوعة على الطاولة”.

وأوضح أن من أولويات هذه المفاوضات التي ستتواصل على مدى يومي السبت والأحد المقبلين هي وقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيات ومراقبة الأسلحة.

وأضاف ليون أن المشاورات ستستمر في البحث عن توافق على وثيقة إطار حول التوجهات الرئيسية ، والمعايير وشكل قبل أن تتواصل خلال الأسبوع لبحث التفاصيل والمواضيع الأكثر عمقا.

وذكر المبعوث الخاص أن الهجوم الإرهابي الأخير في تونس جاء “إنذارا جديدا يجب أخذه في الاعتبار، ويزيد الشعور بالاستعجال”.

وأكد المسؤول الأممي أن هذه يجب أن تكون لحظة حاسمة لأن وقتنا يقترب من الانتهاء.

 

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