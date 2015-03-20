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استشارى مخ وأعصاب: ذاكرة المرأة أقوى من الرجل

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استشارى مخ وأعصاب: ذاكرة المرأة أقوى من الرجل استشارى مخ وأعصاب: ذاكرة المرأة أقوى من الرجل
أثبتت الدراسات أن المرأة أكثر تذكرا للأشياء عن الرجل، وذلك لاختلاف طريقة عمل الذاكرة عند كل منهما.

وفى هذا السياق يقول الدكتور مدحت ثابت، استشارى أمراض المخ والأعصاب، أن ذاكرة المرأة تختلف عن الرجل، لاختلاف المواد الكيمائية الموجودة فى المخ، مشيرا إلى أن الموصلات العصبية هى المسئولة عن الذاكرة لأى إنسان، هى عبارة عن أحماض آمينية تؤثر على كهرباء المخ، وتجعله يتذكر الأشياء بطريقة معينة، فبالنسبة لذاكرة المرأة فتكون محملة بالمشاعر لذلك تتذكر الأشياء أسرع من الرجل.

ويتابع د. مدحت ثابت أن بالنسبة للذاكرة عند الرجل فالأحماض الآمينية تجعله يفكر بالأشياء بطريقة معينة، حيث تجعل الذاكرة تعطى أشياء جامدة لا يوجد بها أى مشاعر وتجعل فكره مجردا، لذلك تكون المرأة أكثر تذكرا للأشياء بطريقة أسهل من الرجل.

وأضاف استشارى أمراض المخ والأعصاب أن المرأة تتذكر الأشياء بسهولة لأنها تفكر بالمشاعر والذكريات، فقد تربط ذلك المواقف بالمشاعر، لذا يوجد اختلاف كبير فى التعامل بين المرأة والرجل، وذلك لاختلاف طبيعة كل منهما الفكرية، كالاهتمام بالأشياء التى تحتوى على المشاعر والشكل.

وصف الموضوع: تكون المرأة أكثر تذكرا للأشياء عن الرجل، وذلك لاختلاف الذاكرة عند كل منهما، لأن المرأة تعتمد على المشاعر أما الرجل تعتمد ذاكرته على الأشياء المجردة.


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