قواعد إتاحة الأراضى لمستثمرى الطاقة المتجددة قبل إقرارها من "الوزراء"

ينفرد "اليوم السابع" بنشر إجراءات وقواعد إتاحة الأراضى لمستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة المؤهلين لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والرياح للمرحلة الأولى بقدرة 4300 ميجاوات، وذلك بعد إرسالها لرئاسة مجلس الوزراء والتى من المقرر إقرارها خلال الأسبوع المقبل.

وتشير القواعد إلى أن كل المستثمرين المؤهلين لمشروعات تعريفة التغذية لهم الحق فى التقدم لطلب أرض لمشروعاتهم من الهيئة

طبقاً للإجراءات التالية:-

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11حالات الإلغاء:

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- مصدر بالكهرباء:إقرار شروط إتاحة الأرض لمستثمرى الطاقة المتجددة خلال أيام

الحصول على كراسة متطلبات الترخيص بالانتفاع بالأرض بعد سداد 20 ألف جنيه مصرى فى حساب رقم 3/66610/300/9 لدى البنك المركزى المصرى باسم هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة.تقديم طلب الترخيص بالانتفاع بالأرض مرفق بها المستندات التالية:صورة من خطاب التأهيل الصادر من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.تقديم صحيفة الاستثمار لشركة المشروع.كراسة متطلبات الترخيص بالانتفاع بالأراض موقعة ومختومة بخاتم شركة المشروع.استيفاء نموذج رغبات شركة المشروع فى الأراضى المتاحة، (طبقاً للنموذج المرفق بكراسة متطلبات الترخيص بالانتفاع بالأراضى)..دراسة جدوى مبدئية للمشروع، ودراسة جدوى تفصيلية فى مرحلة لاحقة عند إجراء القياسات الكافية.تقديم تأمين إما فى صورة شيك مصرفى أو خطاب ضمان بنكى لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 1% من القيمة التقديرية للمشروع والتى تقدرها الهيئةبـ 1.5 مليون دولار لكل ميجا وات للخلايا الفوتوفلطية،و1.3 مليون دولار لكل ميجا وات لطاقةالرياح.التعهد بتوقيع اتفاقية تقاسم التكاليف مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء و هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة خلال أسبوعين من تاريخ اخطار الشركة لتوقيع هذه الاتفاقية.تحديد قطعة الأرض من خلال الهيئة طبقاً لرغبات شركة المشروع بمراعاة القطع المتاحة مع توقيع الشركة مع الهيئة مذكرة تفاهم للتصريح لها بدخول الارض للقيام بإجراء القياسات والدراسات الفنية لمدة أقصاها 15 شهراً، وقيام الشركة بالتوقيع على اتفاقية تقاسم التكاليف المشار إليها فى البند رقم 2/خ وفى حالة عدم توقيع شركة المشروع على هذه الاتفاقية خلال المدة المذكورة لأى سبب تعتبر مذكرة التفاهم ملغاه وما يترتب على ذلك من أثار منها إخلاء الشركة للأرض وإزالة ما قد يكون عليها من أجهزة أو منشآت أياً كان نوعها،وإلا قامت الهيئة بذلك على نفقة الشركة مع إجراء التسوية المالية اللازمة فى هذا الشأن خصماً من قيمة التأمين المشار إليه فى مذكرة التفاهم للتصريح بدخول الأرض.عند تقديم دراسة الجدوى التفصيلية يتم التوقيع على اتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأراضى (لمدة 20 سنة بالنسبة لمشروعات طاقة الرياح – 25 سنة بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية) وذلك مقابل 2% من قيمة الطاقة المباعة سنويا.البدء فى سداد تكاليف كل من تجهيز قطعة الأرض والدراسات الفنية التى قامت الهيئة بإجرائها لصالح المشروع، على أن يكون السداد دفعة واحدة أو على أقساط سنوية لمدة ثلاث سنوات تستحق السداد فوربدء التشغيل التجارى للمحطة، وتقدر بـ 150 ألف جنيه لكل كم2 لمحطات الرياح و50 ألف جنيه لكل 1 كم2 لمحطات الخلايا الفوتوفلطية.تلتزم شركة المشروع بتقديم الإغلاق المالى للهيئة خلال مدة أقصاها 20 شهراً من تاريخ بدء سريان مذكرة التفاهم بالتصريح بدخول الأرض.يتم رفع قيمة خطاب الضمان البنكى إلى 2% من القيمة الفعلية للمشروع فى مرحلة إنشاء المشروع.خفض قيمة خطاب الضمان البنكى مع بدء مرحلة التشغيل إلى 0.5% من التكاليف الاستثمارية للمشروع على أن يكون هذا الخطاب سارياً لمدةعشر سنوات من بدء هذه المرحلة.بعد انقضاء 10 سنوات من تاريخ بدء التشغيل للمشروع تُزاد قيمة خطاب الضمان البنكى بقيم متساوية سنوياً حتى يصل إلى 2% من التكلفة الاستثمارية للمشروع فى نهاية عمر المشروع (20 عام لمشروعات الرياح، 25 عام لمشروعات الخلايا الشمسية).الإفراج عن خطاب الضمان البنكى بعد تسليم أرض المشروع للهيئة بالحالة التى تسلمها عليها شركة المشروع.عدم التوقيع على اتفاقية تقاسم التكاليف من قبل شركة المشروع خلال أسبوعين من تاريخ اخطار الشركة لتوقيع هذه الاتفاقية لأى سبب.يلغى الترخيص بالانتفاع بالأرض لشركات المشروعات التى لم تحصل على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حال وصول مجموع السعات المتراكمة الحاصلة على تراخيص 2000 م.و. لمشروعات محطات رياح + 2000 م.و. لمشروعات الطاقة الشمسية.إلغاء اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء/شركة التوزيع بحسب الحالة.إلغاء الترخيص الصادر من الجهاز لشركة المشروع.استخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له.عدم البدء فى إنشاء المحطة فى مدة أقصاها عامين من تاريخ دخول الأرض.عدم الانتهاء من تنفيذ المحطة خلال المدة التى تحددها الهيئة باتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأرض.انخفاض كمية الطاقة المنتجة من المشروع بنسبة تزيد على 20% فى السنة.