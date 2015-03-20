بالصور.. محافظ أسوان: تخصيص أراضى لـ36 مشروع باستثمارات 544 مليون جنيه

قرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالعلاقي بأسوان في اجتماعه برئاسة محافظ أسوان مصطفى يسرى الموافقة علي تخصيص أراضي لـ36 مشروع ووحدة غذائية باستثمارات 544 مليون جنيه، مما يوفر حوالي ألفين فرصة عمل ، مع سحب الأراضي من 13 صاحب مشروع لعدم الجدية في الالتزام بالبرنامج الزمني لإقامة هذه المشروعات، بالإضافة إلي إعطاء 41 مشروع مهلة لمدة 3 شهور لتوفيق أوضاعهم.

وتم توجيه إنذار أخير لأصحاب 4 مشروعات سيتم سحب الأراضي منهم في حالة عدم الالتزام بإنهاء مشروعاتهم بشكل جدي ، وخاصة أن المنطقة الصناعية تقع علي مساحة 222 فدان تضم 138 مشروع استثماري في مختلف الصناعات.

جاء ذلك أثناء الاجتماع بحضور المشرف العام علي المناطق الصناعية وممثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الغرفة التجارية ومسئولي الإدارات والجهات التنفيذية.

وشدد محافظ أسوان في الاجتماع علي المتابعة الدورية من خلال مديرية القوي العاملة للتأكد من مدي التزام أصحاب هذه المشروعات بتشغيل العمالة المطلوبة من الشباب طبقاً لدراسات الجدوي المقدمة ، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة مخالفة ذلك للواقع الفعلي وفقاً لدراسة المشروع المقدمة وخاصة أن معظم هذه المشروعات تتطلب عمالة فنية مدربة لأنها في مجالات تصنيع وتقطيع الرخام والجرانيت وتدوير مخلفاتها، مع تصنيع المكيفات الصحراوية واللحوم، علاوة علي الصناعات الغذائية والأعلاف ومستلزمات السيارات والأدوات الكهربائية والأثاثات والدهانات والزيوت والأجهزة الإلكترونية.