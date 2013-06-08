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حملة تمرد تجمع توقيعات سحب الثقة من ” مرسى ” بمنطقة باكوس بالاسكندرية

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حملة تمرد تجمع توقيعات سحب الثقة من ” مرسى ” بمنطقة باكوس بالاسكندرية حملة تمرد تجمع توقيعات سحب الثقة من ” مرسى ” بمنطقة باكوس بالاسكندرية


> قامت حملة تمرد بدائرة الرمل بالأسكندرية وحملة كاذبون مساء أمس الجمعة بجمع توقيعات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسى للحشد ليوم 30 يونيو القادم لاسقاط حكم الرئيس.

وعرضت حملة كاذبون فيلم تسجيلى على شاشات عرض برجيكتور داخل سوق باكوس  بعنوان ” حصاد النهضة خلال عام ” وقد عرض الفيلم تخبطات فى وعود الرئيس  وسقوط العديد من الموتى فى حادث قطار اسيوط ، كما اشار العرض التسجيلى بان عدد المعتقلين خلال عام وصل الى 3000 معتقل  و1900 منهم فى 4 شهور و30% منهم بتهامة إهانة الرئيس , كما اكد العرض بان حجم الدين الخارجى وصل إلى 1,294 تريليون جنيه  والدين الخارجى 38,8 مليار دولار  وعجز الموزانه 136 مليار جنيه .
> وأكد خالد القاضى منسق حملة تمرد بالاسكندرية ، بان الحملة تلقى قبولا واسعا بين المواطنين وكل من يعلم ان الهدف من التوقيع على استمارة تمرد هو اسقاط حكم الاخوان يقدم على الامضاء دون تردد ، مشيرًا إلى ان اخر احصاء لعدد المواطنين الذين قامو بالإمضاء لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى كانت منذ عشر ايام ووصلت الى 7 مليون و59 ألف على مستوى الجمهورية وجارى حصر اعداد جديدة والاعلان عنها الايام القادمة.

وقال صالح ابوعلم عضو حملة تمرد ” سنستمر في جمع التوقيعات حتي نحقق مطالبنا و منها تولى ادارة البلاد حكومة انتقالية لها نفس صلاحيات رئيس الجمهورية تقوم بحل مجلس الشورى ومحاكمة ثورية لقتلة الشهداء و تشكيل لجنه لكتابة الدستور و تطهير المؤسسات واهمها الداخلية والاعلام و الفراج عن كل المعتقلين و البدء فى حل المشاكل الاقتصادية والازمات الحياتية .

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