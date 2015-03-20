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20 قتيلا فى تفجير انتحارى استهدف احتفالا للأكراد شمال شرق سوريا

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20 قتيلا فى تفجير انتحارى استهدف احتفالا للأكراد شمال شرق سوريا 20 قتيلا فى تفجير انتحارى استهدف احتفالا للأكراد شمال شرق سوريا
قتل أكثر من عشرين شخصا، وأصيب العشرات بجروح فى تفجير نفذه انتحارى الجمعة خلال احتفال كردى فى مدينة الحسكة فى شمال شرق سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن، لوكالة "فرانس برس" "قتل أكثر من عشرين شخصا فى تفجير نفذه انتحارى فى تجمع فى مدينة الحسكة، خلال احتفال عشية عيد النوروز"، مشيرا إلى إصابة العشرات الآخرين بجروح.

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ومن ناحية أخرى، قتل أكثر من سبعين عنصرا من قوات النظام السورى والمسلحين الموالين لها فى هجمات نفذها تنظيم داعش على مواقع لهذه القوات فى ريفى حمص وحماة (وسط) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب المرصد السورى لحقوق الإنسان.

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وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، "قتل أكثر من سبعين عنصرا من قوات النظام والدفاع الوطنى فى هجمات نفذها تنظيم داعش خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على حواجز ومواقع لقوات النظام فى منطقة السخنة فى ريف حمص الشرقى ومنطقة الشيخ هلال فى ريف حماة الشرقى".

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