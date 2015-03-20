أسباب وطرق علاج جذور الأسنان

علاج جذور الأسنان

أسباب علاج العصب

ألم الأسنان من أصعب الآلام التى يمكن أن نواجهها، وفى النهاية فأمراض الأسنان هى الضريبة التى ندفعها نتيجة لإهمالنا رعايتها لسنوات طويلة.>قال الدكتور محمد عماد استشارى تجميل الأسنان وعضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، إن حشو العصب أو علاج الجذور عبارة عن إجراء عملية إزالة العصب، نتيجة إصابته بالتهاب أو تلوث بكتيرى.>وتابع د.عماد أن كثيرا من الأطباء يلجأون لعلاج جذور الأسنان، لعوامل وأسباب ومنها:

1) تسوس الاأسنان.

>2) كسر الأسنان خاصة الأطفال.

عملية علاج الجذور

خطوات يجب مراعاتها فى علاج جذور الأسنان

>وأشار د.عماد إلى أن عملية إزالة العصب من الأسنان، تجرى من خلال تنظيف القنوات الجذرية وعمل حشو بتلك القنوات، كما أنه فى بعض الحالات قد تتطلب تلك العملية استخدام أشعة الليزر.>وحذر د.عماد من عدم تنظيف القنوات البكترية بالكامل، فقد يؤدى ذلك لتكون خراج أو كيس دهنى تحت جذور الأسنان، مشيرا إلى أنه يجب إجراء عملية حشو مغلق للقنوات الجذرية التى يتم تقديرها بالملى.

وأضاف د.عماد أنه من المعروف أن علاج الجذور يستغرق مدة جلستين أو ثلاث جلسات، ومع التطور التكولوجى بمجال الأسنان يتم علاج الجذور أو العصب بتوقيت لا يتعدى نصف ساعة، حتى فى ظل وجود تلوث بكتيرى بواسطة جهاز تحديد طول القنوات الجذرية، ووجود أشعة الليزر التى تقوم بتنظيف القنوات الجذرية.

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