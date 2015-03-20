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قصر النظر والمياه البيضاء من الأسباب المؤدية لضعف الإبصار بعد الليزك

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قصر النظر والمياه البيضاء من الأسباب المؤدية لضعف الإبصار بعد الليزك قصر النظر والمياه البيضاء من الأسباب المؤدية لضعف الإبصار بعد الليزك
قد يتعرض بعض الأشخاص لضعف فى النظر، بعد إجراء عملية الليزك، ويكون ذلك نتيجة للعديد من الأسباب.

أسباب ضعف الإبصار بعد الليزك:


>وحول هذا يقول الدكتور أحمد الصاوى أستاذ طب وجراحة العيون إن بعض الأشخاص قد يتعرضون لضعف الإبصار مرة أخرى بعد إجرائهم عملية الليزك، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب، فبالنسبة لمن تحت سن الأربعين يعانون غالبا من ثبات مستوى النظر قبل إجراء العملية، كما أن قصر النظر يزداد مع الشخص كلما تقدم فى السن، لافتا إلى أنه يجب قبل عملية الليزك التأكد من ثبات مستوى النظر.

ويشير د.أحمد الصاوى إلى أنه فى حالة ضعف جدار القرنية (نتيجة نحافة شديدة فى سمك القرنية)، قد يضعف النظر مرة أخرى بعد إجراء عملية الليزك، ما قد يحدث انبعاج فى القرنية بعد إجراء العلمية بفترة تتراوح من سنة لـ5 سنوات.

حدوث تغيرات فسيولوجية بعدسة العين من أسباب ضعف النظر:


>يوضح أستاذ طب وجراحة العيون أن ضعف النظر بعد سن الأربعين يكون نتيجة لظهور بعض الأعراض الأخرى، كحدوث تغيرات فسيولوجية بعدسة العين أو ظهور مياه بيضاء بالعين، ينتج عنها نقص فى النظر بعد إجراء العملية، ما يتطلب ذلك ارتداء نظارة طبية أو التدخل الجراحى مرة أخرى.

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