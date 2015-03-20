مستوى الذكاء المنخفض للأطفال يتطلب رعاية خاصة

فى جميع الدول الأوروبية والأمريكية يجب أن يخضع الأطفال لاختبارات تحديد مستوى الذكاء لديهم، ففى حالة عدم ملائمة مستوى ذكاء الطفل للمدارس العامة، ينصح بإلحاقهم بمدارس متخصصة لمستوى الفكر والذكاء لديهم.

الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب وسلوك الأطفال وعضو الجمعية المصرية لصحة وسلامة الطفل، يؤكد ضرورة خضوع الأطفال لتلك الاختبارات قبل إلحاقهم بالمدارس، وهو ما يتم حاليا فى مصر لكن فى المدارس الخاصة فقط، ويجب أن يعمم هذا الاختبار على مدارس الدولة.

إلحاق الطفل بمدرسة غير مناسبة لمستوى ذكائه تؤثر عليه بالسلب

المدارس الملائمة لمستوى ذكاء الطفل تسهم فى نموه الفكرى

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>ويوضح الدكتور طلعت أن فى حالة إلحاق الطفل ذى مستوى الذكاء الأقل من المتوسط، بمدارس عادية يؤثر عليه بالسلب نتيجة شعوره المستمر بالتأخر عن أقرانه، وهو ما يدفعه للمزيد من الفشل ويصيبه بالإحساس بالعجز والدونية، ويقلص من فرص تقدمة العقلى.>وعلى الجانب الآخر، فإن تواجد الطفل فى محيط اجتماعى يوازى مستواه الفكرى، يشعره بالتفوق فى بعض الأحيان ويدفعه للأفضل، خاصة مع اقتراب مستواه الفكرى، لمستوى أقرانه وأصدقائه، وهو ما يجعله يشعر أنه شخص طبيعى.