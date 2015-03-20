2015: ثورة "البياض" الجديدة مع غيرلان

أكثر ابتكاريةً وشموليةً من قبل، يحتوي سيروم "أوركيدي أمبريال وايت" Orchidée Impériale White Sérum في العام 2015 على تقنية الأوركيد الذهبية Gold Orchid Technology، توقيع المجموعة، وهو يوسّع للمرة الأولى نطاق مفعوله ليشمل الشوائب اللونية المختلفة المصادر والناجمة عن عوامل مرتبطة بمادة الميلانين وتلك غير المرتبطة بالميلانين أيضاً. فأصبحت البشرة مشرقة وخالية من الشوائب أكثر من أيّ وقت مضى.

يقوم المتحضر المعزّز للجمال والواقي من أشعة الشمس فوق البنفسجية UV Beauty Protector (SPF 50 – PA+++)، وهو فريق السيروم الجديد للنهار من أجل حماية ولون بشرة مثالي، بتوطيد التحالف بين العناية بالبشرة والماكياج من أجل بشرة متجانسة ومثالية، محميّة من ظاهرة الشوائب اللونية المستقبلية الناتجة عن الشمس والتلوّث.

"أوركيدي أمبريال وايت" Orchidée Impériale White سيروم مقاوم لعلامات التقدّم في السن ومفتّح للون البشرة

ابتكار متطور جديد وحاسم ضدّ جميع الشوائب اللونية المرتبطة بالميلانين أو غير المرتبطة بالميلانين

تكشف بشرتك الشابّة عن رونق نضر ومشرق وساطع ومحمي من الشوائب اللونية. بالإضافة إلى التجاعيد، يشكّل ظهور البقع الداكنة وتراجع إشراق البشرة إحدى أولى علامات تقدّم البشرة في السن. مع مرور الوقت، تتراكم الشوائب اللونية وتبرز البقع الداكنة واللون غير المتجانس.

تنبع بعض هذه المشاكل من عناصر ملوّنة أخرى ذات جذور مختلفة وتتراكم مع العمر وتفقد البشرة نضارتها وتجانسها وانتعاشها:

ليبوفوسكين (lipofuscin) أو "العنصر الملوّن المسبّ لشيخوخة البشرة" وهو أحد بقايا البروتينات التي يبرز لونها الأصفر البنّي أكثر مع العمر؛

عناصر التراكم السكّري التي، عبر تسبّبها بتصلّب الألياف والبروتينات، تعطّل تداخلاتها مع الضوء وبالتالي تفقد البشرة انتعاشها الطبيعي وتصبح باهتة.

للمرّة الأولى، ها هو مستحضر "أوركيدي أمبريال وايت" Orchidée Impériale White يطلق استراتيجية عمل عامة وشاملة عبر:

استهداف الشوائب اللونية المرتبطة بالميلانين أو غير المرتبطة بالميلانين* بفضل مستخلص الأوركيديا البيضاء الغنيّ بمستخلص شجرة الحرير؛

تعزيز القدرة المجدّدة للخلايا* بفضل القدرة المنشطة لتقنية الأوركيديا الذهبية بغية زيادة التأثير المفتح للعناية بالبشرة ضمن دائرة فضيلة؛

تهدئة البشرة*

انصهار مفتّح للون البشرة ومقاوم لعلامات التقدّم في السنّ في آن

"أوركيدي أمبريال وايت" Orchidée Impériale White السيروم المقاوم لعلامات التقدّم في السنّ والمفتّح للون البشرة: يخفّف مستخلص الأوركيديا البيضاء الشوائب الميلانية المرتبطة بأشعة الشمس فوق البنفسجية عبر استهداف الجينات الأساسية الثماني في العملية الكاملة، انطلاقاً من مرحلة الإنتاج إلى البلوغ ونقل الميلانين من الخلايا الميلانية إلى الكيراتينية* وتبطيء ديناميكيتها.

بالتالي، يعزّز المستخلص إشراق البشرة عبر استهداف الجينات الخمس المرمّزة المسؤولة عن الترطيب والتماسك بين الخلايا والتجدّد والتكاثر وتمايز الخلايا وتجدّد التوازن* وهي تضبط مواصفات البشرة البصرية.

يساعد على إراحة البشرة المعرّضة للشوائب اللونية وشيخوخة البشرة ويقلّص من مظاهر الالتهاب من جرّاء العوامل الخارجية المثيرة للتوتر.*

ابتكار "شبابي" تقنية الأوركيديا الذهبية لمفعول شامل ومعزّز يستهدف جميع العلامات الرئيسية لتقدّم البشرة في السنّ إنّ تقنية الأوركيديا الذهبية الموجودة الآن في مستحضر "أوركيدي أمبريال وايت" Orchidée Impériale White تعمل بشكل مكمّل لمستخلص الأوركيديا البيضاء الغني بخلاصة شجرة الحرير وذلك لإضفاء فعالية استثنائية في تفتيح لون البشرة:

مع المفعول الشامل المقاوم للتقدّم في السن لتقنية الأوركيديا الذهبية، تتجدّد البشرة لتعزيز الأثر المفتّح للونها؛

مع مفعول تقنية الأوركيديا البيضاء الغنية، تظهر الخلايا المتقدمة في السنّ متحرّرة من الشوائب اللونية وتترك البشرة شفافة ومشرقة، مما يدلّ على وجه مفعم شباباً.

بشرة شفافة خالية من الشوائب

تستعيد البشرة تلقائياً تألّقها. تختفي البقع الداكنة وتبدو بنية البشرة مرهفة.

يوماً بعد يوم، تبدو البشرة ناعمة ومنتعشة ومتجانسة اللون وخالية من الشؤائب. تشرق تألّقاً نقياً يدوم.

"أوركيدي أمبريال" Orchidée Impériale مستحضر معزّز لجمال البشرة مع وقاية من الشمس UV Beauty Protector : يتميّز مستحضر العناية بالبشرة والماكياج الشامل الذي يستهدف أفضل ما يمكن من كمال وحماية البشرة بمجموعة من التقنيات والمواصفات. كما أنّه مستحضر معزّز لتألّق البشرة ومقاوم للتقدّم في السنّ ويأتي في أنبوب أنيق وطاهر يمكن حمله أينما كان.

تشمل التقنيات والمواصفات التالي:

حماية فائقة من العوامل الخارجية المضرّة

حماية واسعة من الشمس بدرجة SPF 50 ودرجة حماية من الأشعة فوق البنفسجية PA+++

يحمي فلتر الأشعة فوق البنفسجية المركّز والواسع الوقاية كمال البشرة من التأثيرات المضرّة الناتجة من أشعة UVA وUVB فوق البنفسجية لحمايتها من التقدّم في السنّ ومن البقع الداكنة المستقبلية.

حماية من التلوث

يبطل المستخلصان النباتيان النشطان (مورينغا وساغيسوربا أوفيسينالس) المواد الحرّة السامة التي ينتجها التلوّث.

عندما تتعرّض ازدراعات البشرة لجزيئات ملوّثة، نرى الخلايا الكيراتينية تتعذّب وتنخفض مصفوفة الخلايا الخارجية بشكل ملحوظ.

بفضل وجود المستحضر الواقي لجمال البشرة، تتحسّن البنية سطح البشرة بنسبة 40،3% وتتحسّن بنية المصفوفة بنسبة 46،3% بالمقارنة مع الحالات التي لا تُعالج فيها البشرة*. وهذا دليل على قدرة شاملة ممتازة على حماية سطح البشرة وعمقها من التلوّث.