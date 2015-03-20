سلافة معمار وقصي خولي معاً في أشهر الروايات العالميّة

تنطلق في دمشق قريباً عمليّات تصوير المسلسل الجديد "العرّاب" تأليف حازم سليمان، إخراج المثنى صبح.

والعمل من بطولة أبرز نجوم الدراما السورية مثل قصي خولي، سلافة معمار، نسرين طافش، باسم ياخور، سلوم حداد، عبد المنعم عمايري، محمد حداقي.

ويتألف مسلسل"العرّاب" من 60 حلقة، وهو مأخوذ عن أحد أشهر الروايات العالميّة "العرّاب" لماريو بوزو، وتدور أحداث الرواية في إطار عالم المافيا والمطاردات والتّشويق.

وسيعرض العمل على جزأين الأوّل خلال موسم دراما رمضان المقبل 2015، والثاني خلال الموسم الذي يليه.