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برادلي كوبر ينفصل عن حبيبته

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برادلي كوبر ينفصل عن حبيبته برادلي كوبر ينفصل عن حبيبته

الجمعة 20-03-2015 19:35

انفصل الممثل الشهير Bradley Cooper عن حبيبته عارضة الأزياء Suki Waterhouse بعد علاقة دامت لمدّة عامين.
وفي حين أكدت وسائل إعلام أمريكية أنّ النجم البالغ من العمر 40 عاماً انفصل عن حبيبته البريطانية البالغة من العمر 22 عاماً، إلا أنّ أياً من الثنائي لم يذكر الموضوع.
واللافت أنه بعد هذا الخبر ظهر كلّ من Bradley و Suki منفصلين، وهما يستمتعان بوقتهما، وكأنّ شيئاً لم يحصل.
وشوهد Bradley مع أصدقائه في لاس فيغاس، حيث يقيم لتصوير فيلمه الجديد، يمضي وقتاً ممتعاً في الرقص. وأكد شاهد عيان في سهرة صاخبة أنّ الممثل كان في أفضل حالاته، فيما كانت Suki في نيويورك تستمتع على السجادة الحمراء.
يُذكر أنّ أوّل لقاء جمع Bradley Cooper وSuki Waterhouse كان في الاحتفال الخاصّ بجوائز " Elle Style" في لندن عام 2013.

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سيدتي