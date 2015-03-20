بالصور:شاكيرا تثبت الشبه بين طفلها وحبيبها

نشرت النجمة العالمية Shakira صوراً تؤكّد بها تشابه ملامح طفلها الثاني Sasha Pique Mubarek وملامح والده نجم الكرة الإسباني Gerard Pique.

واختارت النجمة صفحتها على الـ"فيس بوك" لتثبت لجمهورها أنّ طفلها الذي وضعته في أواخر شهر يناير الماضي نسخة مصغّرة من والده.

ونشرت Shakira الصور أمام معجبيها بطريقة مبتكرة، إذ وضعت صورة الطفل إلى جانب صورة والده، نجم الكرة الإسبانية، وهو طفل، لتؤكّد تشابه ملامحهما الشديدة، وكتبت عليها: "الابن يشبه أباه!".

وكانت Shakira قد احتفلت مؤخّراً بيوم المرأة العالمي بنشر صورة لها على صفحتها الخاصّة في "إنستغرام" تعود إلى أيّام الدراسة، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "أتشارك هذه الصورة معكم احتفالاً باليوم العالمي للمرأة... إنّها صورة لي عندما كنتُ مجرّد تلميذة. استذكرتها اليوم لأظهر تضامني مع 31 مليون فتاة في العالم محرومات من حقهن في الذهاب إلى المدرسة وتحقيق أحلامهن".

بالصور: هذا هو ابن شاكيرا الثاني