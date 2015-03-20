من هنّ أسوأ أمهات هوليوود؟

منذ الصغر، يكتسب أيّ طفل عادات وتقاليد والديه، ويتأثر بطريقة عيشهما إلى أن يكوّن شخصيته الخاصّة وكيانه المستقلّ.

هنا بعض النجمات اللواتي يمكننا اعتبارهن الأسوأ ضمن مشاهير هوليوود، وإليكم الأدلة:



Pamela Anderson: تواجه الكثير من المشاكل العاطفية في حياتها. وكلّما تعرفت إلى رجل آخر، ترتبط به وتتزوّجه مباشرة، بالرغم من أنّ هذا الأمر ليس بالسهل على طفليها Brandon وDylan اللذين يصعب عليها التأقلم مع شخص جديد كلّ فترة.



Dina Lohan: منذ طفولة ابنتها Lindsay Lohan، حاولت إقحامها في عالم الشهرة و الأضواء، وأفسحت أمامها المجال لتعيش حياة النجومية من دون حسيب أو رقيب؛ وها هي Lindsay تدفع الثمن الآن، حيث إنها مدمنة كحول ومخدرات.



النجمة الراحلة Whitney Houston: لم تكن الأم الصالحة والمثالية التي يقتدي بها أطفالها. خلال طفولة ابنتها Bobbi Kristina، كانت تتعاطى المخدرات أمامها وتشرب الكحول حتى تثمل. ومن الواضح أن هذه التصرفات أثرت في حياة ابنتها، حيث إن الأخيرة تصارع الموت الآن لأسباب وظروف غامضة.



Britney Spears: لا تعطي من وقتها لأولادها، بل كل ما يثير اهتمامها هو الخروج والسهر والعلاقات العاطفية، بالرغم من أن أطفالها الآن بأمس الحاجة إليها، وهم في أعمار صغيرة.



Kris Jenner: تدفع بناتها نحو كسب الشهرة بشتى الطرق من أجل جني الأموال. وبالفعل هذا ما حصل، فالشقيقات Kardashian الآن من أهمّ وأغنى نجمات العالم، بالرغم من أنهن لا يتمتعن بأيّ موهبة فنية أو تمثيلية.



Kim Kardashian: بالرغم من حياة الرفاهية والثراء التي استطاعت تأمينها لابنتها الوحيدة North West، فهي تعاملها بطريقة لا تليق بطفلة صغيرة من المفترض أن تعيش حياة بريئة.

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