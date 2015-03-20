حبس معلم اغتصب تلميذة بـ"الأول الابتدائى" داخل الفصل فى مدرسة بالخانكة

أمر محمد العبودى وكيل نيابة مركز الخانكة، برئاسة أمير ناصف رئيس النيابة، بحبس "مدرس أنشطة" أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه باغتصاب تلميذة بالصف الأول الابتدائى، داخل الفصل، وذلك عقب خروج باقى التلاميذ بعد انتهاء اليوم الدراسى.

كان المقدم أحمد الخولى، رئيس مباحث مركز الخانكة، تلقى بلاغا من "محمد.س.ف" عامل، بقيام "أحمد.ع.م" مدرس أنشطة، بالتعدى الجنسى على ابنته "ملك.م" 6 سنوات، تلميذة بالصف الأول الابتدائى، عقب انتهاء اليوم الدراسى، ومغادرة التلاميذ المدرسة، ف قام بخلع بنطالها، والاحتكاك بها فى مناطق حساسة من جسدها.

تم أخطار اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، وتم تحديد المتهم، وتمكن العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر حمل رقم 3463 لسنة 2015

وتعرفت المجنى عليها على المتهم أمام الشرطة والنيابة العامة، وأقرت بأنه تعدى عليها جنسيا، بعدما خلع عنها "البنطلون"، فقررت النيابة حبسه وأمرت بعرض التلميذة المجنى عليها على الطب الشرعى، لبيان ما إذا تعرضت للاغتصاب من عدمه