السيطرة على حريق مخزن موبيليا المناصرة وجارٍ حصر الخسائر المادية

قال اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الحماية المدنية، إنه تمت السيطرة على حريق مخزن موبيليات بمنطقة المناصرة، دون وقوع أى خسائر بشرية، وجار حصر الخسائر المادية.

وأشار عبد القادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن الحريق نشب على مساحة 150 مترا تقريبا، وأخمد الحريق وتمت محاصرة النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بشارع محمد الأمير بمنطقة المناصرة، وعلى الفور تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء لإخماد الحريق.

- حريق هائل داخل مخزن موبيليا بالمناصرة والدفع بـ8 سيارات إطفاء