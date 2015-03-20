أخبار محافظات مصر.. حبس مدرس حاول اغتصاب تلميذة ابتدائى بالقليوبية

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، أبرزها أن مباحث الخانكة بالقليوبية ألقت القبض على مدرس حاول التعدى الجنسى على تلميذة بالصف الأول الابتدائى داخل المدرسة، وتحرش بها، واعترف بارتكابه الواقعة، وأحيل للنيابة التى تولت التحقيق، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وفرّق الأهالى بمركز منوف وقرية كفر نفرة بمركز بركة السبع محافظة المنوفية، مسيرتين نظمهما أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد ترديدهم هتافات مناهضة لمؤسسات الدولة، حيث طاردهم الأهالى وسط الشوارع حتى فروا هاربين.

وقرر المستشار عمرو الأحول مدير نيابة دمنهور، برئاسة المستشار عمرو خليل رئيس النيابة، وإشراف المستشار تامر شمة، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، حبس أخطر خلية إرهابية، تضم 5 من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية بدمنهور، لاتهامهم بارتكاب واقعة إضرام النيران فى الأتوبيس الخاص بمطرانية البحيرة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

و إلى أهم الأخبار:

- حبس معلم اغتصب تلميذة بـ"الأول الابتدائى" داخل الفصل فى مدرسة بالخانكة

- ضبط معلم حاول التعدى جنسيًا على تلميذة ابتدائى داخل مدرسة بالقليوبية

- أهالى المنوفية يفرقون مسيرتين للإخوان لهتافهم ضد مؤسسات الدولة

- أمن البحيرة وخبراء المفرقعات يصلون كوبرى إدفينا بعد بلاغ عن مخطط لتفجيره

- حبس 5 من "الإخوان" لاتهامهم بإشعال النيران فى أتوبيس مطرانية دمنهور 15 يوما

- تجديد حبس 4 من الإخوان 15 يوما بتهمة حرق سيارات مهندسى "بترول السويس"

- الأمن العام: سقوط 53 إرهابيا من المتورطين بأعمال عنف فى 9 محافظات

- عادل لبيب يكلف المحافظين بإجراء حصر شامل للمشروعات المتوقفة بالمحافظات

- "دار الهندسة": استثمارات بـ50 مليار دولار فى القناة الجديدة خلال 15 عامًا

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