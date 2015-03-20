وزارة السياحة: تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المعتمرين

أعلنت وزارة السياحة أن بعثة الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة المناط بها الإشراف على رحلات العمرة للعام الحالى 1436، تتلقى كافة الشكاوى التى تقدم من المعتمرين وتقوم بفحصها والعمل على حلها.

وأشارت الوزارة، خلال بيان أصدرته، إلى أن لجانها بالمملكة العربية السعودية تتلقى الشكاوى على مدار اليوم على رقم 00966533166043 بالنسبة لشكاوى المعتمرين بمكة المكرمة، وبالنسبة لشكاوى المعتمرين بالمدينة المنورة تم تخصيص رقم 00966537565451.

كما تم تخصيص أرقام لغرفة عمليات الحج والعمرة بمقر الوزارة بالقاهرة من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً وهى 02234420445 – 0224874607 – 0224874605.

وكان قد توفى اليوم 3 معتمرين وأصيب 43 آخرين، فى حادث تصادم أتوبيس، وشكلت وزارة السياحة غرفة عمليات لمتابعة الحادث.

- وزير السياحة يقطع إجازته ويتوجه لمقر الوزارة لمتابعة حادث المعتمرين

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