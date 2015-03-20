إصابة عامل ونفوق 8 حيوانات فى احتراق منزلين بأخميم فى سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية مساء أمس، من السيطرة على حريق شب بناحية بنجع الشيخ إسماعيل التابع لقرية الصوامعة شرق دائرة مركز شرطة أخميم نتج عنه إصابة عامل ونفوق بعض الحيوانات.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم يفيد بنشوب حريق بمنزل بدائرة المركز بسبب ماس كهربائى وأمتد لمنزل آخر، وتم السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق وقادها الرائد أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، بنشوب حريق بمنزل "خيرى ث م ع" 51 عاما عامل بمدرسة، وامتد لمنزل مجاور ملك "محمد ث م ع" 49 عاما عامل ويقيمان بذات الناحية نتج عن الحريق إصابة "أحمد ع إ" 67 عاما بالمعاش ويقيم بذات الناحية " بحروق متفرقة بالجسم " وتم نقله للمستشفى المركزى.

انحصرت التلفيات فـى نفوق 7 رءوس ماشية ودابة وبعض الطيور واحتراق كمية من العروق الخشبية، وبسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى من منزل الأول ونفوا الشبهة الجنائية، أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية.

وتم إخطار الإدارة البيطرية بأخميم للانتقال واتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1283 إدارى المركز لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

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