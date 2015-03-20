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محامي حبيب العادلي: الإفراج عن موكلي خلال ساعات

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محامي حبيب العادلي: الإفراج عن موكلي خلال ساعات محامي حبيب العادلي: الإفراج عن موكلي خلال ساعات

 

صورة أرشيفية من أحدى جلسات محاكمة العادلي

قال الدكتور محمد الجندي محامي حبيب العادلي، إنه تم الانتهاء من كافة إجراءات الإفراج عن حبيب العادلي وخلال ساعات سيتم الافراج عنه، مشيراً إلى أنه من الوارد أن يتم الافراج عن وزير الداخلية الأسبق اليوم أو الغد.

وأضاف محامي حبيب العادلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الاعلامية لبني عسل, انه سيتم وضع حراسة لحبيب العادلي وفقاً للقانون كأى وزير سابق خاصة انه ليس عليه اي جريمة مخلة بالشرف لذلك فالحراسة واجبه له.

وتابع قائلاً: (حبيب العادلي لو نزل الشارع سيلقي ترحيب من المواطنين ولن يغتاله أحد) على حد وصفه، مشيراً الى انه لن يطلب حراسة له نظراً لشعبيته فى الشارع.

وأكد محامي حبيب العادلي، أن حبيب العادلي سيعتزل العمل العام بعد الافراج عنه وسيتفرغ لأسرته فقط مشيراً الى انه تم رفع التحفظ على اموال حبيب العادلي والتى لم تتجاوز 6 ملايين جنيه.

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