مسيرة مناهضة للإرهاب في العاصمة التونسية

شهد شارع ” الحبيب بورقية ” في تونس العاصمة اليوم ، مسيرة دعا المشاركون فيها إلى وقوف جميع التونسيين صفا واحدا لمحاربة الإرهاب والانخراط في النضال الوطنى لاجتثاث هذه الآفة .

وجابت هذه المسيرة التي نظمتها تحت شعار” التحدي” تنسيقية تواصل لجمعية رسالة القصبة لمناهضة العنف والتطرف ، و جمعية أطفال تونس لحقوق الأجيال القادمة ، بمناسبة الذكرى الـ 59 لاستقلال تونس التي تصادف يوم 20 مارس من كل عام، كامل شارع “الحبيب بورقيبة ” ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

ورفع المشاركون في المسيرة وغالبيتهم من الشباب والأطفال شعارات تندد بالإرهاب ، وتدعو الشعب التونسي إلى التشبث بالأمل في تحسين وضع البلاد والالتفاف حول قوات الأمن والجيش ، وعدم الخوف من كل من يريد المس من وحدة تونس واستقرارها.

وتأتي هذه المسيرة بعد يومين من الهجوم المسلح الذي استهدف متحف باردو في ضواحي غربي تونس العاصمة وأسفر عن مقتل 23 وإصابة 47 آخرين غالبيتهم من السياح الأجانب.

يشار إلى أن شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة شهد منذ الصباح انتشارا مكثفا للوحدات الأمنية من مختلف التشكيلات إلى جانب حضور ملحوظ لممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.