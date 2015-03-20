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إصابة طفلين فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما في بيت لحم

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إصابة طفلين فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما في بيت لحم إصابة طفلين فلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهما في بيت لحم

جيش الاحتلال الإسرائيلى

أصيب طفلين فلسطينيين، اليوم ، بجروح ورضوض جرّاء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية عليهما في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال انهالت بالضرب المبرح على الفتى أحمد يوسف عطوان “11 عاما”، لدى تواجده بالقرب من منطقة الخضر جنوب بيت لحم، ممّا أدى إلى إصابته بجروح ورضوض في الوجه، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأوضحت المصادر، أن الحالة الصحية للفتى عطوان وصفت بأنها “متوسطة” ، حسب ما ذكرت وكالة “قدس برس”.

وأضافت أن الطفل أسامة إياد بريجية “13 عاما” أصيب أيضاً برضوض، جرّاء اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة المعصرة الأسبوعية بالضرب.

وبيّنت أن المسيرة انطلقت من أمام المدخل الرئيسي للقرية، إلا أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق أمامها ومنعتها من الوصول إلى مكان إقامة الجدار، واعتدت على المشاركين فيها بالضرب وإطلاق قنابل الصوت صوبهم، ما أدى إلى إصابة الطفل بريجية.

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