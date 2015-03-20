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برشلونة يطلب خوض نهائي كأس ملك إسبانيا على سانتياجو برنابيو

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برشلونة يطلب خوض نهائي كأس ملك إسبانيا على سانتياجو برنابيو برشلونة يطلب خوض نهائي كأس ملك إسبانيا على سانتياجو برنابيو

أرسل ناديا برشلونة وأثلتيك بلباو طلبا رسميا للاتحاد الإسباني لكرة القدم يطلبان فيه خوض نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب ريال مدريد، "سانتياجو برنابيو".

ووقع على الخطاب جون بيراستاجوي المير العام لنادي بلباو، وألبيرت سولير مدير العلاقات الرياضية بنادي برشلونة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 30 مايو المقبل.

وكان برشلونة قد خسر لقب المسابقة العام الماضي على ملعب "مستايا" الختص بنادي فالنسيا، أمام ريال مدريد 2-1.

وكان أخر نهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو عام 2013، حين فاز أتليتكو مدريد على ريال مدريد 2-1 بعد وقت إضافي.

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