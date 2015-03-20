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أنشيلوتي: ربما أفوز مع إيطاليا بكأس العالم 2030

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أنشيلوتي: ربما أفوز مع إيطاليا بكأس العالم 2030 أنشيلوتي: ربما أفوز مع إيطاليا بكأس العالم 2030

صرح كارلو أنشيوتي مدرب ريال مدريد، أن منتخب إيطاليا وفقا لنتائجه السابقة في كأس العالم، فإنه سيفوز بالبطولة مرة أخرى عام 2030، وربما يكون وقتها هو مدرب الأوزوري.

أنشيلوتي والذي حصل على لقب دوري الأبطال مع ريال مدريد العام الماضي، لم يخفي رغبته في تدريب الإيطالي، وأكد أن أنتونيو كونتي المدرب الحالي قد يصل لنهائي مونديال 2018.

في مقابلة أجراها مع الموقع الرسمي للفيفا، قال صاحب الـ55 عاما:"أتمنى تدريب إيطاليا".

وأضاف"قصة إيطاليا مع كأس العالم تعود إلى بلوغ نهائي المسابقة كل 12 عام..فعلنا ذلك في 1970، 1982، 1994 و2006".

وتابع"إذا استمر الأمر كذلك، سنصل النهائي مجددا في 2018.. أعتقد أن كونتي سيكون المدرب وقتها..ولكن هناك قصة أخرى، هي أننا نفوز بالبطولة كل 24 سنة، 1982، 2006..ولو استمر الأمر كذلك، إيطاليا ستحصد اللقب في 2030..سيكون عمري وقتها 71 سنة، لذا مازال لدي الوقت".

وحقق أنشيلوتي حتى الآن 17 بطولة مع الأندية التي دربها، منذ بدء مسيرته التدريبية عام 1995 مع نادي ريجيانا.

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