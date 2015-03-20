الخليفي: باريس سان جيرمان لم يكن مستعدا مثل الآن لهزيمة برشلونة

(إفي): أكد رئيس نادي باريس سان جيرمان ( بي اس جي)، ناصر الخليفي، أن فريقه "لم يكن مستعدا" مثل الآن لهزيمة برشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

وأسفرت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي عن مواجهة باريس سان جيرمان ببرشلونة في تكرار لمواجهة الفريقين في دور المجموعات من البطولة.

وقال الخليفي في بيان إن "برشلونة من أكثر الفرق تنافسية في أوروبا ولذلك فإننا نكن له احتراما كبيرا".

وأشار إلى "المباراة الرائعة" التي قدمها "بي اس جي" أمام الفريق الكتالوني في سبتمبر الماضي بدوري الأبطال، عندما فاز ناديه في باريس 3-2 على البرسا.

وأضاف القطري "إنه تحد حقيقي لنا"، مؤكدا أن فريقه يمر بـ"لحظة تاريخية"، لأنه يلعب على العبور لنصف نهائي البطولة، وهي المرحلة التي بلغها النادي الباريسي مرة واحده في تاريخه، قبل عقدين.

وقال الخليفي "هدفنا هو نفسه، الوصول لأعلى مستوى ممكن في أوروبا"، معربا عن ثقته في اللاعبين والمدرب والجهاز الفني لأنهم "اثبتوا إننا قادرين بالشجاعة والإصرار على تجاوز أي تحد" بعد بلوغ ربع النهائي على حساب تشيلسي الإنجليزي الذي يقوده البرتغالي المحنك جوزيه مورينيو.

وحث أيضا الجماهير على دعم الفريق خلال مواجهة البرسا، مؤكدا أن مباراتي ربع النهائي "جوهريتين في نجاحنا".