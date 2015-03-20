في_الكلاسيكو - بنزيمة: نستطيع تكرار نتيجة لقاء الدور الأول

(إفي): أكد مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة، أن فريقه قادرا على "تكرار نتيجة لقاء الدور الأول" في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم الأحد بملعب كامب نو، حيث كان الملكي قد فاز على سانتياجو برنابيو بثلاثة أهداف لهدف.

وصرح بنزيمة لشركة (بوين) الراعية للفريق "نستطيع تكرار نتيجة لقاء الدور الأول، نحن بحالة جيدة الآن للفوز عليهم وتقديم مباراة مشابهة لتلك التي خضناها بالدور الأول. نحن ريال مدريد. ولا احتاج سوى لبعض التوفيق وليس أكثر من أجل العودة للتسجيل كما فعلت في اللقاء السابق".

وأبرز المهاجم الفرنسي أن على الناس تقييم الجهد الذي يبذله هو وزميليه في خط الهجوم، كريستيانو رونالدو وجاريث بيل، وليس فقط تقييمهم من حيث عدد الأهداف التي يسجلونها.

وأوضح "نعمل من أجل مصلحة الفريق. نعمل سويا، ندافع ونهاجم. الأمر يعتمد على سير المباراة. هناك مباريات جيدة نسجل فيها أهدافا وهناك أخرى لا نتمكن فيها من التسجيل، لكننا نعمل دائما من أجل الفريق".

وبسؤاله عن زملائه بالفريق، أبرز بنزيمة أهمية عودة الكرواتي لوكا مودريتش "إنه لاعب كبير، وعندما يمتلك الكرة دائما ما يتقدم بها للأمام، بالنسبة للمهاجمين دائما ما يكون من الجيد اللعب إلى جانب لاعب وسط مثله لأنه يمتلك مهارة كبيرة لصنع التمريرات الحاسمة".

كما قيم عودة سرخيو راموس للدفاع "نحن فريق ونعمل سويا من أجل الدفاع وإيقاف لاعبي برشلونة، ليس فقط سرخيو، ولكن من الجيد عودته للعب".