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#في_الكلاسيكو - ريال مدريد يفتقد جهود خضيرا

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#في_الكلاسيكو - ريال مدريد يفتقد جهود خضيرا #في_الكلاسيكو - ريال مدريد يفتقد جهود خضيرا

(إفي): واصل ريال مدريد تدريباته استعدادا لمواجهة برشلونة الأحد في قمة الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم، دون مشاركة الألماني سامي خضيرا الذي خاض مرانا منفردا، ليغيب عن الكلاسيكو إلى جانب الكولومبي جيمس رودريجز.

وقبل يومين من المباراة المرتقبة، واصل خضيرا تدريباته في صالة الألعاب الرياضية ومن المتوقع أن يستبعده الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال من القائمة التي يعلنها غدا.

وسينضم خضيرا، الذي يعاني من التهاب معوي وفقا لما أفاد به النادي الملكي قبل أيام، بهذا إلى رودريجز الذي يتعافى من كسر في مشط القدم اليمنى.

ومن المتوقع أن يخوض الريال مباراة الكلاسيكو بتشكيلة تضم كلا من كاسياس وكارباخال وبيبي وسرخيو راموس ومارسيلو وكروس ومودريتش وإيسكو وبيل وكريستيانو وبنزيمة.

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